Ceny výrobců dál rostou, v zemědělství meziročně takřka o 40 procent

V zemědělství meziročně nejvíce zdražily obiloviny, a to o 60,3 procenta, následují olejniny (o 55,9 procenta) a brambory (o 25,7 procenta).

„Ceny zemědělských výrobců předznamenávají dramatický nárůst cen potravin. To bohužel řadě rodin způsobí problémy v rodinných rozpočtech a může vést k sociálnímu napětí ve společnosti,” varoval hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Analytik společnosti Citfin Tomáš Volf upozornil na to, že květnový meziroční růst cen u průmyslových výrobců je nejvyšší od ledna 1992. Koncové ceny pro spotřebitele tak budou nadále růst.

„Ceny v průmyslu jsou určitým předvojem těch spotřebitelských, které v květnu meziročně vzrostly o 16 %. Dnešní data jasně ukazují, že pokud se zdražují vstupy do výroby producentům, ti to nutně musí promítnout do koncových cen pro spotřebitele. Je tedy jasné, že ceny zboží a služeb na pultech obchodů půjdou nadále nahoru,” uvedl.