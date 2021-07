Cena kávy roste

Globální ceny kávových zrnek rostou. Stojí za tím především katastrofální sucho, které postihlo největšího producenta kávy na světě – Brazílii. Hrozí proto, že se to brzy projeví i na spotřebitelských cenách, napsal server listu The Wall Street Journal. V Česku by mohla zdražit zejména balená kávová zrna.