ČD dají 170 milionů na wi-fi ve vlacích

Wi-fi připojením je aktuálně vybaveno kolem 1700 spojů ČD. Jedná se o všechny komerční spoje a vybrané tzv. závazkové spoje, které si objednává ministerstvo dopravy nebo kraje. Právě na základě jejich objednávek přidávají dráhy wi-fi i do dalších spojů.

„V současné době probíhá instalace wi-fi například do jednotek řady 471 CityElefant, kterých je 82 a v podstatné míře zajišťují regionální přepravu v oblasti Pražské integrované dopravy a na Ostravsku,“ řekl Právu mluvčí podniku Petr Šťáhlavský.

Kromě toho dopravce vypsal výběrové řízení na instalaci internetu rovněž do motorových a přípojných vozů na neelektrifikovaných tratích a do dvou typů rychlíkových vozů. Pro roky 2020 až 2022 celkem vyčlenil na investice do wi-fi více než 170 milionů korun.