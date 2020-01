Bývalý šéf Boeingu odejde s 80 miliony dolary

Muilenburg, který pracoval ve firmě 35 let, sice kvůli největším problémům výrobce letadel v celé jeho 103 roky dlouhé historii nedostane odstupné ani roční bonus, které měly činit skoro 15 miliónů dolarů, ale jinak dostane všechny výhody přesně podle smlouvy. Mezi jiným jde o 29,4 miliony dolarů za to, že stál pět let v čele podniku, dalších 4,3 milionu za funkce, které vykonával do té doby, než byl jmenován šéfem firmy, a 28,5 milionu jako penzi a náhrady s odloženou splatností - dohromady jde 62,2 milionu.