Britové reagují na inflaci. Centrální banka zvýšila úrokovou sazbu

Ke zvyšování úrokových sazeb se chystá rovněž americká centrální banka (Fed). Ta ve středu oznámila, že zrychlí zpřísňování měnové politiky, takže do března by mohla ukončit nákupy dluhopisů. Pak přistoupí ke zvýšení základních úroků, což by v celém roce mohla udělat hned třikrát.