Británie zdaní společnosti, jež vydělaly na pandemii

Britská vláda podle listu pozvala představitele technologických firem a obchodníků na schůzku, na které chce řešit úpravy zdanění internetového prodeje. Zároveň připravuje „daň z nadměrných zisků“ pro podniky, které profitovaly z pandemie. Tato daň by se pravděpodobně týkala například internetových prodejců, firem rozvážejících jídlo či velkých supermarketů, píše The Sunday Times.

Podle listu není pravděpodobné, že by ministr financí Rishi Sunak představil tyto daně ve své březnové rozpočtové zprávě, která by se měla soustředit na prodloužení programu pro zachování pracovních míst a podpory pro podniky. Některé vládní zdroje však uvedly, že nové daně by se mohly stát na podzim základem plánu na snížení britského dluhu.