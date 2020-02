Británie opustila EU. Česká ekonomika může být prozatím v klidu

„Vzhledem k platnosti přechodného období se nezmění prakticky nic a exportéři budou dále vyvážet za stejných podmínek jako doposud,“ řekl Právu viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar.

Jak však poznamenal, Británie je pro nás jedním z hlavních obchodních partnerů a jakékoli případné komplikace ve vzájemném obchodu budou mít negativní dopady pro obě strany.

„Jak velké ztráty to budou, bude záležet na tom, jestli se podaří vyjednat vzájemnou dohodu o volném obchodu, nebo nikoli,“ dodal Špicar.

Bude záležet na tom, jestli se podaří vyjednat dohodu o volném obchodu Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

Pokud by se do konce letošního roku nepodařilo dojednat obchodní dohodu mezi Velkou Británií a EU, došlo by k takzvanému tvrdému brexitu. Ten by mimo jiné znamenal, že by se pro nás Británie stala tzv. třetí zemí a vzájemné obchodní vztahy by přešly do režimu Světové obchodní organizace (WTO). To by podle současných podmínek znamenalo například uvalení cel na dovoz osobních aut ve výši 10 procent a pěti procent na autodíly, u oděvů a oděvních doplňků je teď clo ve výši osm až 12 procent.

Foto: Asociace exportérů ČR, PRÁVO-ti

Takový scénář by již mohl ekonomický vývoj v EU i v Česku výrazně ovlivnit. „Pevně ale věříme, že v průběhu roku 2020 dojde k nějaké, aspoň překlenovací, dohodě, aby byl čas vyřešit v klidu poměrně náročná jednání o zahraničním obchodě. Pokud by se to nepodařilo, mohlo by to přinést mnoho velkých oboustranných problémů. V tuto chvíli není možné ani hádat výši cel pro jednotlivé skupiny výrobků, ale v tom nejhorším případě by to mohly být i desítky procent,“ uvedl pro Právo místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.

Pro letošek nicméně ani on neočekává v zahraničním obchodě žádné zásadní administrativní změny. „Předpokládáme však, že dojde ke snížení exportu a pravděpodobně se prodlouží doba související s přejezdem dopravních prostředků do Velké Británie. Pokles exportu může být způsoben částečným předzásobením Británie v průběhu loňského roku,“ doplnil Daněk.

V posledních pěti letech se český export do Spojeného království drží nad úrovní 200 miliard korun, přičemž tahouny vývozu jsou stroje a dopravní prostředky s podílem 69 procent, následují tržní výrobky (13 procent) a spotřební zboží (12 procent). Británie se přitom v tomto období střídá v žebříčku zemí na čtvrtém až pátém místě s Francií.

Naopak u importu dominují, ale ne tak výrazně jako u exportu, stroje a dopravní prostředky s podílem 39 procent, následují chemikálie s 25 procenty a finální tržní výrobky mířící na trh (kromě spotřebního zboží) s 15 procenty.

Letos ještě obchod bez cel a kontrol

Pro obchodníky obchodující s Británií ani pro tuzemské spotřebitele se zatím nic nemění, přeprava zboží mezi EU a Británií bude nadále bez celních formalit a kontrol.

Avšak po skončení přechodného období, tj. od 1. ledna 2021, pokud by nebyla obchodní dohoda, případně by nebylo prodlouženo přechodné období, bude na zboží z Británie uvaleno clo. „Podléhalo by kontrole a byla by vůči němu uplatňována obchodně politická opatření jako na jakékoli jiné zboží dovážené ze zemí mimo EU,“ upozornila mluvčí Generálního ředitelství cel Hana Prudičová.