Boj proti koronaviru: Čína rekvíruje hotely, koleje, soukromé nemocnice i auta

Tato radikální opatření podle listu ohrožují ostatní pacienty, kteří se potýkají s jinými život ohrožujícími chorobami. Těm se totiž podle Financial Times nedostává adekvátní péče. Příbuzný jednoho z pacientů situaci těchto lidí popsal jako humanitární katastrofu.

Podle prezidenta Si Ťin-pchinga nebyly některé kroky proti šíření nákazy příliš praktické a vyvolaly u veřejnosti strach. Podle prezidenta by mohla opatření zajít příliš daleko, což by mohlo ohrozit ekonomiku.

Čínské úřady kromě celého města Wu-chan, které je ohniskem epidemie, uzavřely továrny, zablokovaly silnice a železniční spojení, zakázaly veřejné akce a izolovaly obytné bloky. Školy zůstanou zavřeny nejméně do 16. února.

Světová zdravotnická organizace (WHO) dala v úterý viru jméno Covid-19. Vakcína by měla být k dispozici do 18 měsíců, což je nicméně velmi dlouhá doba vzhledem k rychlosti, jakou se nákaza, jež vyvolává smrtelný zápal plic, šíří.