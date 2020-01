Boháči vybírají peníze ze švýcarských bank. Mají dost záporných úroků

„Hodně lidí přemýšlí, co dělat, jaké mají alternativy,“ řekl CNN Adriel Jost z konzultační firmy Wellershoff & Partners z Curychu. On i někteří bankéři potvrzují, že klienti v poslední době vybírají velké sumy peněz, které ukládají do soukromých trezorů nebo do bezpečnostních schránek. Upozorňují, že uložit velké sumy hotovosti třeba do jiné banky, která ještě záporné sazby nemá, není v dnešní době úplně lehké, protože finanční ústavy se víc ptají na původ peněz.