Benzín do Vánoc zlevní pod 37 korun

Ceny pohonných hmot u čerpacích stanic začaly po několika měsících růstu stagnovat a podle všeho již do konce roku neporostou. Zatímco ve středu se podle společnosti CCS nejprodávanější Natural 95 prodával v průměru za 37,20 Kč a nafta za 36,05 Kč, do Vánoc by měly ceny o pár desítek haléřů klesnout.