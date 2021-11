Bartoš speciální stavební úřad zachová, zákon chce ale pozměnit

Nová vláda odloží platnost některých částí nového stavebního zákona, následně je bude chtít změnit. Zřízení speciálního stavebního úřadu by mělo být zachováno, ale ne v rozsahu, který by vedl k prohloubení centralizace státu. Při středečním setkání lídrů českého stavebnictví na Pražském hradě to řekl kandidát na ministra pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).