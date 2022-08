Bankám pohádkově rostou zisky, o část mohou přijít

Vláda proto plánuje zavedení zvláštní daně z mimořádného nebo také neočekávaného zisku, která by mohla do rozpočtu přinést několik desítek miliard a pomohla lidem s účty zejména za energie.

„Že je dočasná solidarita namístě, to už říkám delší dobu… Jde o to, abychom peníze, které získáme z toho, že nám firmy poskytnou část svého neočekávaného zisku, použili přímo na pomoc lidem, kterých se to týká,“ uvedl pro sobotní Právo Fiala.

Stanjura minulý měsíc hovořil o možnosti, že by se například u firem namodeloval průměrný zisk v procentech za několik posledních let. Ten by pak stát mohl porovnávat s letošním ziskem a rozdíl pak zdanil zvláštní sazbou. „Může se stát, že zničehonic máte díky okolnostem ten zisk desetkrát vyšší. Přemýšlíme, jestli není cesta, jak tyto peníze použít na kompenzace pro domácnosti a firmy. Taková daň potom vlastně pomine sama. V okamžiku, kdy pomine ta neočekávaná událost a zisky, které z ní plynou, tak už není ta daň. Takže se nemusí ani říkat, že to je na rok nebo na dva,“ řekl minulý měsíc Právu šéf stá­tní kasy.