Babiš: Ekonomiku už nezavřeme

Počty nakažených znovu rostou, objevují se nová ohniska. Může opět dojít na uzavření celé republiky?

Předně musím apelovat na lidi, aby byli zodpovědní, protože mám pocit, že tak jak jsme na začátku byli strašně disciplinovaní, nosili jsme roušky, tak teď jdeme do druhého extrému, kdy si kdekdo myslí, že je už všechno za námi. To není pravda a my musíme pořád v prvé řadě chránit starší osoby a nemocné, kteří jsou ohrožení. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nyní připravuje semafor podle krajů, který bude na každý týden stanovovat opatření v příslušném kraji, nošení roušek, omezení počtu lidí na hromadných akcích a další.

Takže plošné uzavření jako v březnu nebude?

Pokud jsem mluvil o plošných opatřeních, tak jsem tím myslel to, že vláda nebude dělat plošné opatření ekonomického charakteru. V ČR dělají hygieny a ministerstvo zdravotnictví jen preventivní opatření, jako jsou roušky a menší počet lidí na vnitřních akcích, abychom zabránili druhé vlně.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) řekl, že v krajním případě může být znovu mimořádný stav a odloženy říjnové volby v krajích a do Senátu, když lidé, kterým hygiena nařídila karanténu, nemohou volit. To připouštíte?

Pan ministr ale také řekl, že k tomu udělá analýzu, a budeme se snažit, aby ti lidé mohli volit. Náš zájem určitě není, abychom lidi omezovali. Opravdu nejsem nepřítel demokracie a nechci omezovat svobodu lidí. A co se týká mimořádného stavu, zdůrazňuji, že tak daleko nejsme, a doufám, že se tam ani nedostaneme. Je ale fakt, že i jinde na světě se nákaza znovu šíří, podívejte se na Izrael, Rakousko, Austrálii. Ten virus tady stále je a vrací se. Je evidentní, že to musíme znovu sledovat a kontrolovat.

Senátoři volají po rychlém schválení korespondenční volby, aby se na podzim dalo volit i z karantény. Stihne se to?

Máme to v programovém prohlášení vlády, ale pochybuji, že do krajských voleb by se to dalo zvládnout. Perspektivně ano.

Už koluje i myšlenka, že by se sloučily podzimní volby s parlamentními v příštím roce a byly by už zjara. Ale to by se asi Sněmovna dobrovolně nerozpustila, nebo ano?

To je nesmysl, to tak nebude. Není důvod pro předčasné volby.

Často zní apel, aby ministr Vojtěch odstoupil, protože nezvládá situaci. Odvoláte ho?

Ne. Proč bych ho odvolával? Ministr se koronaviru věnuje, ale je v těžké pozici, protože všechny krajské hygieny jsou kvazi nezávislé, mají třeba i vlastní IT, právníka. Každá hygiena si jede po svém a historicky je to špatně nastaveno. Hlavní hygienička je taky nezávislá. Takže ministr má sice politickou odpovědnost, ale přitom nemůže nějak zásadně rozhodovat. To je špatně, a proto by se měl urychleně udělat zákon, kde se to sjednotí a řídil by to hlavní hygienik.

Ministr Vojtěch je velice slušný, ale na některé věci měl ukázat. Tady je problém, že stát by měl mít pod vlivem tu vertikálu. Tím myslím celý systém. A začínám od odběrového místa. Proč nemá Fakultní nemocnice v Ostravě vlastní laboratoř s dostatečnou kapacitou? Proč pro ni testuje Státní zdravotní ústav, který by měl podstatně zvýšit kapacity testování? To jsou dvě organizace pod ministrem, který na ně má vliv, může dokonce odvolat jejich ředitele. Měl na ně tlačit, aby si vybudovali kapacity a odběrová místa na testování.

V Moravskoslezském kraji bylo z restrikcí mnoho rozhořčení. Starostové si stěžovali, že s nimi nikdo nekomunikuje, je tu žaloba na hygienu v Ostravě kvůli překotnému zákazu akcí nad sto osob, Krnovsko, Bruntálsko se divily, proč se jich to má týkat, když mají nakažené jen jednotlivce a ohniska jsou daleko…

Je pravda, že komunikace mezi krajem a hygienou nebyla ideá­lní. Teď by se to mělo lépe nastavit. Hygienici se ale snaží, aby nedošlo k nekontrolovanému šíření epidemie, a svá rozhodnutí dělají na základě analýzy epidemiologů. A opatření se už zmírnila, třeba právě na Bruntálsku.

Nemá tím ANO před krajskými volbami problém v dalším kraji? Nejdřív korupční kauza v Brně a rozpuštění tamní organizace, do toho kontroverze středočeské hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové s její žalobou na záchranářku, teď východ republiky…

Nevnímám to tak. V Moravskoslezském kraji jsme zachránili OKD poté, co ho Zdeněk Bakala vytuneloval, a teď tam zase budeme muset dát finanční injekci. Lidé tam vědí, že děláme maximum. Hejtman Ivo Vondrák i primátor Ostravy Tomáš Macura dělají dobrou práci.

Ano, ve sněmovních volbách jsme v roce 2013 byli druzí a politici z jiných stran v našem hnutí viděli výtah k moci, tak k nám v Brně přišel z ODS Jiří Švachula a máme z toho ostudu, ale to jsme už vyčistili. Žádná jiná politická strana to nevyřešila tak rychle jako my. Ano, udělali jsme chybu, že jsme takové lidi vzali, ale okamžitě jsme se jich zbavili. A vyjádření paní hejtmanky už jsem kritizoval. Nevím, kdo jí to radil, ale radil jí špatně. To jsou věci, které mě samozřejmě štvou.

Co když se v září znovu neotev­řou školy?

Otevřou, musí se otevřít.

Je okurka a v krátkém čase se těch nehod stalo víc, ale není to žádné vybočení z normálu o nehodách na železnici

Mluvíme spolu po nejdelším summitu EU za dvacet let. Vyjednávalo se pět dnů i nocí. Už jste to dospal?

Když jsem v úterý po probdělé noci přiletěl, tak jsem musel jít na čtyři hodiny spát. Nespali jsme moc ani ty předchozí noci, takže to člověk cítil. Ale nevím, jestli jsem to dospal. Na víkend teď jedu do lázní, už potřetí, protože jsem slíbil, že budu podporovat cestovní ruch v Česku, tak to snad dospím přes víkend.

Na sociálních sítích si lidé utahují z toho, jak vy a vicepremiér Karel Havlíček skoro nepotřebujete spát, takže zastanete kdeco…

Samozřejmě že potřebujeme spát. Víte, sleduji s pobavením, jak někdo říká, že jsem nějaký marketingový produkt. Já si ale myslím, že už mám vcelku dobrý cit na to, o čem budou lidi mluvit, když něco udělám a zveřejním to na sociálních sítích. Ono to funguje, ti lidé o tom pak mluví, až se divím, jak je to vždycky dokáže vyhecovat a jak se předhánějí v reakcích. Faktem ale je, že pan Havlíček je extrémně pracovitý člověk a vstává dřív než já. A s tím spaním to je prostě nadsázka.

Zleva ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) a premiér Andrej Babiš (ANO) v Dalovicích na Karlovarsku Foto: Slavomír Kubeš, ČTK

Ministr je teď znovu v dění, na železnici bylo za pár dnů tolik havárií, že už nikdo neví kolik. Opravdu to jde, aby byl pan Havlíček ministrem dopravy a průmyslu a obchodu zároveň, teď řešil dostavbu Dukovan a za chvíli zase zabezpečování stovek vlakových přejezdů? Nehledáte ministra navíc?

Vůbec. A určitě to jde. Víte, proč se o tom teď tak mluví? Protože různé nehody, kde se většinou naštěstí nic vážného nestalo, se děly vždycky, akorát se o tom tak nepsalo. Bylo mi řečeno, že to není nic mimořádného. Ale je okurka a v krátkém čase se těch nehod stalo víc, ale není to žádné vybočení z normálu.

Chcete říct, že to je statisticky v průměru a jen se teď nezvykle událo víc nehod v řádu dnů?

Ne, to se jen některá média snaží dělat senzaci. Ale i tak pan Havlíček nic nepodceňuje, okamžitě dal dohromady tým nejschopnějších lidí na bezpečnost na železnici, navyšuje investice do zabezpečovacích zařízení, tlačí na dopravce, aby jednali s odbory o podmínkách pro strojvedoucí, a hlavně pro to vše zajišťuje zdroje. Meziročně zabezpečil pro dopravu o 30 mi­liard více. Žádný ministr dopravy v minulosti nepřinesl na resort tolik peněz.

Takže ho necháte dál vést i ministerstvo obchodu?

Víte, řídil jsem 300 firem s 35 tisíci lidí a řídil jsem je přes deset lidí. Když si postavíte dobrý tým, tak to není, že by se to nedalo zvládnout. Tady máme generální ředitele Správy železnic, Českých drah, Ředitelství silnic a dálnic, zmocněnce pro jadernou energetiku atd. To všechno jsou odborníci a vám jako ministrovi stačí je umět nasměrovat a být jim po ruce a pomáhat. Protože i ten mikromanagement je třeba. Stát je v principu nastaven byrokraticky, ale my jsme tady, abychom pomáhali. A pan Havlíček je extrémně pracovitý a má tah na branku, taky je o 15 mladší než já.

Mezitím Český rozhlas nahlédl do statutu vašich svěřenských fondů. Své firmy jste tam vložil podle zákona, ale od auditorů z Bruselu zaznělo, že to nestačí v rámci upraveného evropského práva. Ten spor ještě není vyřešen, ale nestraší vás to s blížícími se volbami?

Pane redaktore, váš zásadní omyl v té otázce je to, že vycházíte z toho, že v té politice musím být. Ale to nemusím. Do politiky jsem šel, abych změnil poměry v naší zemi, a ty jsem zásadně změnil. Takže mě to nestraší.

To mi teď říkáte, že odcházíte z politiky?

Neříkám. Ale baví mě, když řeknete, že mě to straší. Já se ničeho nebojím. Je tady ale skupina, která nesnáší Babiše, servery, které stále hledají nějakou senzaci nebo problém. Platí je moji nepřátelé a lidi, kterým jsem šlápnul na kuří oko, protože jsem hájil zájmy státu. Já se k tomu ani nemám jak vyjádřit. Když jsem ale šel do politiky, tak všichni věděli, že mám nějaké firmy. Potom jsem se vzdal jejich vedení. To jim vadilo, tak přijali zákon lex Babiš, a tak jsem je vložil do fondů.

Pokud ale audit Evropské komise dopadne tím verdiktem, že fondy podle upraveného nařízení EU z předloňského srpna nestačí, tak co? Nezvažujete nějaké jiné majetkové uspořádání?

Jsem v pohodě, protože jsem postupoval podle našich zákonů. To ale mým kritikům nestačí, a tak to přenesli do Evropy. A Evropský parlament dělá politiku.

To není nic překvapivého a o europarlamentu nemluvím. Beru to tak, že jste mi odpověděl, že o jiném majetkovém uspořádání neuvažujete.

Já už to fakt nesleduji, je to složité a dělají to právníci.

Premiér Andrej Babiš Foto: Ondřej Deml, ČTK

Průměrný důchod má příští rok být 15 tisíc korun…

Myslím, že to bude o trochu vyšší.

Přidáte zase něco nad zákonnou valorizaci?

Možná bych tam rád přidal, abych to symbolicky zaokrouhlil na průměrných 900 Kč navíc.

A od ledna zrušíte superhrubou mzdu?

Musí to být od ledna. Zrušení máme v programovém prohlášení. Musíme ale dobře promyslet, zda snížení daně pro zaměstnance 19 procent bude dostatečné, protože i zaměstnance bychom měli podpořit, aby se nebáli utrácet. Určitě si to zaslouží.

Myslíte na daň nižší než 19 procent?

Uvidíme, jak nám vyjde rozpočet, ale zaměstnanci by si určitě zasloužili snížit daně, aby se nebáli utrácet.