Babiš: Nejvíc pomůže, když budou lidé utrácet peníze v Česku

Premiér Andrej Babiš bude prosazovat, aby se DPH pro hotely a ubytovací služby co nejrychleji snížila na 10 procent. Uvedl to v neděli v České televizi. Chce podpořit podnikání v tomto oboru. Připustil, že se bude řešit i otázka šrotovného pro podporu automobilek. Vyzval lidi, aby kupovali české zboží, protože to ekonomice pomůže nejvíce.