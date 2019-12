Automobilky budou propouštět ve velkém. O místa přijdou desítky tisíc lidí, varují analytici

Minulý týden oznámila zrušení 9500 pracovních míst do roku 2025 německá automobilka Audi, 10 tisíc lidí do tří let odejde z firmy Daimler, která vyrábí vozy Mercedes. Ta přitom již v průběhu listopadu oznámila, že zruší 1100 manažerských pozic. Do roku 2022 má přijít o práci i 6500 zaměstnanců BMW.