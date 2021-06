Analýza: Měli se důchodci za Kalouska lépe?

Co je však myšleno tím, že se měli penzisté lépe? Nejčastěji se v těchto srovnáních uvádí takzvaný celkový náhradový poměr, tedy podíl průměrné výše důchodu k průměrné mzdě.

To na konci loňského roku průměrný starobní důchod ve výši 14 479 korun dosahoval 40,7 procenta hrubé mzdy a 54,4 procenta čisté mzdy. Z tohoto hlediska na tom tedy byli důchodci skutečně lépe za Kalouska.

Ovšem pokud by tento poměr měl být skutečně měřítkem, tak pak se podle výše uvedeného grafu měli důchodci ještě lépe v letech 2002 (čistý poměr 56,5 procenta a hrubý 43,5 procenta), 1998 (59 a 45,9) nebo 1991 (73,7 a 57,4).

Poměrný důchod naopak začal klesat od chvíle, kdy do čela ministerstva financí nastoupil současný premiér Andrej Babiš. A trend pokračoval i s nástupem Aleny Schillerové (oba ANO).

Otázkou zůstává, co znamená „mít se lépe“ a jak o tom vypovídá vztah mezi průměrnou mzdou a průměrnou starobní penzí.

Ekonom Filip Pertold z think tanku IDEA při CERGE-EI upozorňuje, že relevantnější je náhradový poměr v původním smyslu, tedy poměr prvního důchodu k poslední mzdě. „Celkem věrně vystihuje, jak se lidem snižuje jejich životní úroveň s nástupem do důchodu,“ napsal Novinkám.

„Jiná věc je, jak se vyvíjí důchod, jak důchodci stárnou a jak probíhá valorizace. Tam by se mělo postupovat podle inflace specifické pro spotřební koš důchodců, plus částečně podle průměrné mzdy. To je v Česku zhruba splněno,“ dodal Pertold.