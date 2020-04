Nezaměstnanost zatím neroste, v dubnu se to podle analytiků prudce změní

Plný dopad krize způsobené šířením koronaviru lze podle ekonomů čekat v následujících měsících, kdy by mohla nezaměstnanost stoupnout až k 10 procentům. V březnu přitom díky zahájení sezónních prací nezaměstnanost za normálních podmínek klesá.

Podobně to podle ekonoma Komerční banky Michala Brožky v březnu mohlo vypadat i v Česku. „Počítáme s tím, že hibernace ekonomiky přivedla již v březnu na pracovní úřady navíc zhruba přes 100 tisíc žadatelů. To by znamenalo nárůst podílu nezaměstnaných na 4,3 procenta. Tak vysoko byla naposledy v dubnu 2017,” uvedl.