Amazonu poprvé po delší době klesl čistý zisk

Zklamáním pro investory byl i výhled Amazonu na letošní závěrečné čtvrtletí. Firma v čase, do nějž patří i vánoční nákupy, očekává tržby v rozmezí 80 a 86,5 miliardy dolarů. Analytici je odhadovali výrazně vyšší.

V tomto období společnost navíc počítá s růstem nákladů na službu, která slibuje dodávku objednávky do jednoho dne. Ve druhém čtvrtletí na ni Amazon podle finančního ředitele Briana Olsavskyho vynaložil více než 800 milionů dolarů (18,4 miliardy Kč), v posledním kvartálu by to mělo být téměř dvakrát tolik.