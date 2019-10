Airbusu stoupl zisk, zhoršil ale výhled dodávek

Airbus očekává, že v letošním roce dodá zhruba 860 letadel, zatímco původně odhadoval že to bude 880 až 890 letadel. Airbus se téměř dva roky potýká se zpožděním výroby nové verze letadel A321 v německé továrně.

Boeingy MAX nemohou létat od března. O tom, kdy se budou moci vrátit do provozu, budou rozhodovat jednotliví národní regulátoři nezávisle na závěrech amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA). Je tak prakticky jisté, že to nebude do konce roku, jak původně americký výrobce doufal.