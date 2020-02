Airbus se propadl do hluboké ztráty

Evropský výrobce letadel Airbus se v loňském roce propadl do čisté ztráty 1,4 miliardy eur (34,8 miliardy korun) z předchozího zisku 3,1 miliardy eur (77 miliard korun) v roce 2018. Ve čtvrtek to uvedl server listu Financial Times.