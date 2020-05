Agentura Fitch snížila rating Slovenska o jeden stupeň na A

Agentura předpokládá, že slovenský hrubý domácí produkt (HDP) letos klesne až o deset procent a že podíl schodku veřejných financí se prohloubí na 7,7 procenta HDP. To by se mělo odrazit ve zvýšení veřejného dluhu země, a to až na 60 procent výkonu ekonomiky z loňských 48 procent HDP.