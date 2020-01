Agentura Fitch potvrdila rating České republiky na stupni AA

Růst spotřebitelských cen by měl v letošním roce podle Fitch dosáhnout v průměru 2,5 procenta. V příštím roce by pak měl zpomalit na dvě procenta. Agentura rovněž předpokládá, že Česká národní banka (ČNB) letos ponechá svou základní úrokovou sazbu na dvou procentech. V příštím roce by ČNB úroky podle Fitch mohla snížit, pokud by hospodářský růst zaostal za očekáváním.