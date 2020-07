Aerolinky masivně propouštějí. Povyhazují přes sto tisíc lidí

Naposledy tento víkend oznámila chystané propouštění dubajská letecká společnost Emirates, hrozí zrušením asi 9000 pracovních míst. Uvedl to podle serveru BBC prezident podniku Tim Clark. Před koronavirovou krizí firma zaměstnávala 60 000 lidí.

Americké aerolinky United Airlines zvažují, že kvůli dopadům koronaviru propustí téměř polovinu personálu. Od 1. října by vinou poklesu poptávky mohlo zůstat bez práce 36 000 zaměstnanců. United Airlines jsou první velkou americkou leteckou společností, která zveřejnila možný rozsah propouštění navzdory několikamiliardové vládní podpoře, kterou odvětví ve Spojených státech dostalo.

Manažeři United uvedli, že po krátkém oživení poptávky po cestování nyní zájem opět vázne, v souvislosti s nárůstem případů koronaviru a s omezeními v některých zemích. V prohlášení pro zaměstnance uvedli, že „je stále pravděpodobnější, že se poptávka nevrátí k normálu, dokud nebude široce dostupná vakcína nebo lék“. Propouštění desítek tisíc lidí avizovaly i American Airlines nebo Delta, některé se snaží posílat do předčasného důchodu.

British Airways hodlají snížit stavy o 12 tisíc lidí, Air France o 7500 zaměstnanců. Ve Francii má být propouštění rozloženo do dvou let. Nízkonákladové EasyJet propustí 4500 lidí, což je zhruba 30 procent všech zaměstnanců. Irský Ryanair oznámil snížení stavů o 3000 lidí. S piloty, kteří zůstanou, se dohodl na snížení platů o 20 procent po dobu čtyř let.