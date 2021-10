AdBlue pro diesely brutálně zdražil a rychle mizí z pump. Auta se bez něj nerozjedou

Podle prezidenta Česmad Bohemia Josefa Melzera ceny AdBlue v posledních týdnech dramaticky rostou. „Za poslední tři týdny se cena složky AdBlue zvedla o 300 procent,“ řekl Právu Melzer. Firmy i jednotlivci navíc v obavách z nedostatku složky, bez níž by jejich vozy byly nepojízdné, nakupují do zásoby.

„Chemické továrny napříč Evropou, které používají zemní plyn jako vstupní výrobní surovinu, odstavují nebo omezují výrobu, protože výroba jakýchkoli produktů ze zemního plynu je nyní nerentabilní. To dopadá i na produkci AdBlue,“ sdělil Hanzelka.

„Zatím to podle všech indicií není způsobeno zásadnějším snížením produkčních schopností, ale nervozitou na trhu mezi spotřebiteli, firmami a dopravci, a tedy vysokou poptávkou,“ řekl Právu Havlíček. Denně se podle jeho slov za normální situace prodává 300 tisíc litrů AdBlue, avšak v současnosti to je 400 až 450 tisíc litrů.

„Trh na to nebyl připraven. Nedochází k fatálním výpadkům, ale k občasným ano. Distributoři, kteří to musejí převážet ve speciálních cisternách, nestíhají všude zavážet,“ dodal.

Stát podle něho hodlá nakoupit AdBlue do rezerv pro složky státu. „Chceme mít určitou míru jistoty a podle našeho názoru by se státní hmotné rezervy měly doplnit o AdBlue, ale pouze pro integrovaný záchranný systém. Měl by tam být pro hasiče, záchrannou službu a policii,“ dodal Havlíček. SSHR už podle něj dostaly pokyn k přípravě výběrového řízení.