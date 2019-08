„Čína souhlasila, že koupí velké množství amerických zemědělských produktů, ale neudělala to. Navíc můj přítel prezident Si, řekl, že zastaví prodej (syntetického opioidu) fentanylu do Spojených států, ale to se nikdy nestalo a mnoho Američanů dále umírá! Obchodní jednání pokračují a během nich Spojené státy uvalí 1. září malý dodatečný tarif ve výši 10 procent na zbylé zboží a produkty v objemu 300 miliard dolarů, které přicházejí z Číny do naší země,“ naspal Trump na svém twitterovém účtu.

Dodal, že další zboží v objemu 250 miliard dolarů dál podléhá clu ve výši 25 procent.

...during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%...