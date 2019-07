Novinky, ČTK

Nový byt o ploše 60 metrů čtverečních tak vyjde na víc než šest milionů korun. Počet prodaných bytů v prvním pololetí meziročně klesl o devět procent na 2500.

Meziroční tempo zdražování nových bytů v Praze zpomalilo. Mezičtvrtletně ceny klesly v průměru o 2,5 procenta. Jde o první pokles po prudkém zdražování v posledních čtyřech letech.

„Nové byty v Praze po letech výrazného zvyšování cen v posledním čtvrtletí mírně zlevnily. Považujeme to nicméně jen za krátkodobý výkyv, který způsobilo zařazení dvou velkých levnějších projektů do prodeje. Celkově i nadále očekáváme, že ceny nových bytů v Praze mírně porostou, a to v jednotkách procent," uvedl majitel Central Group Dušan Kunovský.

Podle dřívějších údajů Trigemy, Skanska Reality a Central Group vzrostly ceny nových bytů v Praze od poloviny roku 2015 zhruba o 90 procent. Jako příčiny výrazného zdražování analytici uvádějí pomalé povolování staveb, rostoucí ceny pozemků, stavebních prací a materiálů. Dále zmiňují vysoké daňové zatížení nebo zbytečné technické požadavky.

Výstavba metropoli nestačí



V prvním pololetí developeři v hlavním městě prodali 2500 nových bytů, meziročně o zhruba desetinu méně.

„Stoupl zájem o byty 2+KK, které tvoří více než 40 procent všech prodaných jednotek. Naopak mírně klesl zájem o třípokojové a vícepokojové byty," doplnil generální ředitel Skanska Reality Petr Michálek. Podle odhadu developerů se letos může prodat nejméně nových bytů za posledních sedm let. Za celý loňský rok jich prodali 5000.

Studie Sdružení pro architekturu a rozvoj uvádí, že v roce 2030 může v Praze kvůli pomalému povolování chybět až 50 000 bytů. V hlavním městě je podle strategického plánu potřeba ročně zhruba 6000 nových bytů. Od roku 2010, kdy se povolování výrazně zpomalilo, je ovšem v průměru povolováno jen 3500 bytů za rok.

Zájemci o bydlení kvůli cenám i omezené nabídce často hledají v okolí Prahy, což žene nahoru i ceny bytů ve Středočeském kraji.