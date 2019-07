tov, Novinky

Druhé letošní čtvrtletí bylo o něco lepší, než první kvartál, jarní prodeje však vzrostly jen o 78 bytů.

„Zásadní ránu celému rezidenčnímu trhu daly opakované restrikce České národní banky (ČNB), které výrazným způsobem omezily dostupnost hypoték. De facto od vlastního bydlení v hlavním městě odstřihly celou střední třídu, na hypotéku podle odhadů bank nově nedosáhne až pětina zájemců,“ komentoval čísla šéf Ekospolu Evžen Korec. Trh s novými byty podle něj zůstává v krizi.

Že opatření ČNB sehrála na trhu s byty velkou roli, soudí i ekonom ČSOB Petr Dufek.

„Především proto, že loni znovu zpřísnila podmínky pro poskytování hypoték. Zájemci o koupi bytu se tomu předem přizpůsobili. Stalo se to, že vlastně urychlili svoji poptávku v čase, a proto může letos být na trhu patrno méně transakcí,” řekl Novinkám. Samo o sobě to podle analytika nemusí znamenat propad poptávky a následně i pokles cen, i když ten by podle něj byl docela logický u starších nabízených bytů.

Mezi dalšími faktory slabších prodejů jmenoval také vyšší úrokové sazby ve srovnání s předchozími lety. V posledních měsících sice hypotéky mírně zlevnily, úroky jsou ale stále výrazně vyšší než v letech 2016 a 2017. Tehdy se průměrný úrok u hypoték držel po dvěma procenty.

„Co by stálo za pozornost, nicméně lze to jen těžko předem identifikovat, je zájem zahraničních investorů a spekulantů o pražské byty a rodinné domy. Ti totiž sehrávali docela významnou roli při zvyšování poptávky v posledních letech,” upozornil ekonom.

Pořád stejný problém. Pomalé povolování staveb



„Současná průměrná cena přesahující sto tisíc korun za metr čtvereční je pro mnoho rodin neúměrná. Myslím, že si to uvědomuje i stále více developerů a je jen otázkou času, kdy se na trhu opět objeví cenově dostupné byty,” řekl Korec z Ekospolu. Za problém označil pomalé povolování výstavby, které u většího rezidenčního projektu zabere i pět a více let.

Ekospol sleduje trh s novými byty v Praze více než třináct let. Metodiku developera využívá i například Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR).