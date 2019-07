Radek Plavecký, Právo

Ministerstvo kraji vyčetlo celou řadu dost zásadních chyb. Úředníci podle ministerstva nedoručovali veškeré písemnosti všem účastníkům řízení nebo je doručovali jinam a v rozporu se správním řádem.

Doručovali je jiným osobám než účastníkům řízení, nebyl dodržen správní řád, úřad se nevypořádal s námitkami účastníků a udělal i další chyby. Vedení kraje tyto výtky vůči špatné práci úředníků zatím nijak nekomentovalo s tím, že nemá oficiální stanovisko a podle zjištění Práva s mnohými námitkami ministerstva ani nesouhlasí.

Kraj vydal prohlášení, v němž ujistil, že na obchvatu trvá. Rozhodnutím ministerstva se věc vrátila krajskému úřadu k novému projednání.

„Krajský úřad vydá na základě připomínek ministerstva v nejkratší možné době, maximálně do tří až čtyř měsíců, nové rozhodnutí. V žádném případě by tak tedy neměl být ohrožen původní termín zahájení stavby obchvatu Olbramovic,“ řekl vedoucí odboru dopravy Krajské údržby a správy komunikací Zdeněk Škaloud.

Připomněl, že pro kraj je přeložka silnice u Olbramovic s ohledem na návaznost na výstavbu dálnice D3 dlouhodobou prioritou. Investorem přeložky silnice I/3 v Olbramovicích však není Středočeský kraj, ale Ředitelství silnic a dálnic ČR, podobně jako u všech silnic první třídy. „S námitkami zmiňovanými v rozhodnutí ministerstva se vypořádáme. Zmiňovaná Imoba však podala jen jednu, která se navíc týkala jen měření hluku, se kterým se stejně počítalo s ohledem na hygienické normy,“ upřesnil Škaloud.

Frekventovaná silnice v Olbramovicích (na snímku z dubna 2014)

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Olbramovicemi denně projíždějí desetitisíce aut a podle starosty Ivana Nováka (nez.) je situace dlouhodobě neúnosná. „Čekali jsme, že se do toho pustí letos na podzim nebo příští rok a obchvat bude. Situace je opravdu hrozná, dříve to byly pátky a neděle, ale dnes projede vsí každodenně kolem 30 tisíc aut,“ řekl Novák.

Podle sdělení kraje by se však mělo příští rok skutečně začít stavět. Posun termínu, nebo dokonce změnu trasy kraj nepřipouští.