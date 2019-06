Německo podpoří cíl EU snížit emise oxidu uhličitého do roku 2050 na nulu

Německo podpoří cíl Evropské unie do roku 2050 snížit čisté emise oxidu uhličitého (CO2) na nulu. Vyplývá to z uniklých dokumentů, do nichž měl možnost nahlédnout list Financial Times (FT). S podporou Berlína se zvyšuje pravděpodobnost, že představitelé EU dospějí na jednání v příštím týdnu k dohodě.