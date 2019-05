Jiří Vavroň, Právo

Do reklamy zaměřené na zákazníky ve věkové skupině 50 let a starší investuje podle průzkumu pouze 14 procent firem, ty zbylé prodej svých produktů pro ně reklamou nepodporuje.

Přitom s prodlužujícím se věkem odchodu do důchodu jde o několik milionů lidí s dobrými příjmy, bez dluhů a půjček. Jen samotných příjemců starobního důchodu je přes dva miliony. V úhrnu dostávají každý měsíc formou penze přes 20 miliard korun.

Pochopily to cestovky i lékárny

„Generace 50 má z čeho utrácet,“ podotýká Barbora Šumanská z Ogilvy. „Ačkoli marketéři této generaci ze svých marketingových rozpočtů věnují jen šest procent, měli by vědět, že tito lidé kontrolují 80 procent majetku, na českém internetu je jich měsíčně účasten milion a třetina z nich využívá elektronické bankovnictví,“ dodává.

Čeští marketéři podle studie připouštějí, že generace lidí starších 50 let je zajímavá a zaslouží si pozornost, avšak skutečnou pozornost jim věnuje jen minimum z nich. Pokud se však přesto pustí do nabízení produktů této skupině, mají často i velmi dobré výsledky.

Na jednu stranu tomu rozumím, ale na druhou vidím, že mám stále větší potíž nakoupit si v tzv. obyčejném obchodě na sebe oblečení dvaapadesátiletý Pavel z Olomouce

Podle Ogilvy vidí čeští marketéři jako hlavní oblasti, ve kterých se vyplatí se na tuto skupinu zaměřit, zatím léčiva, zdravotnické potřeby, zájezdy a v poslední době automobily.

Na generaci 50 se tedy zaměřují jen v některých kategoriích. Naopak v oblasti zábavy či oblečení není podle marketérů zaměření na tuto skupinu příliš atraktivní.

„Na jednu stranu tomu rozumím, ale na druhou vidím, že mám stále větší potíž nakoupit si v tzv. obyčejném obchodě na sebe oblečení. Většinou se prodává artikl, který je v trendu, ale k mému věku a vidění světa táty dospívající dcery se slušným platem se to nehodí,“ potvrdil Právu dvaapadesátiletý Pavel z Olomouce.

Podle firem nicméně postupně dochází ke změně pohledu na trh a 47 procent jich už nabízí své produkty pro všechny zákazníky bez ohledu na věk. Na 26 procent firem však ve své nabídce produkt pro skupinu 50 nemá. Zboží speciálně pro skupinu 50 let a starší má 20 procent firem.

„V praxi se to projevuje tak, že pět let před odchodem do řádné penze a s dobrým příjmem pro sebe obtížně sháním odpovídající velikost módního zboží. Končíme u velikosti 38, slyším od prodavaček, větší velikosti jen výjimečně,“ řekla Právu šedesátiletá ředitelka školy Marie. Zboží pro starší zákaznice často postrádá šmrnc, nápaditost, barevnost a je z módy, dodává.

Časy se mění

Trh a marketéři zatím podle sociologů příliš nevnímají změny, kterými věková skupina 50 prochází.

Je to dáno tím, že ve společnosti přežívají stále mýty o této skupině občanů jako o skupině, která nemá peníze, je nevzdělaná, nemá zájem o nic jiného než o zdraví a léky. Skupina seniorů je přitom podle socioložky Jiřiny Šiklové výrazně diferencovaná a představuje široké spektrum zájmů a potřeb.

Podle světa reklam na billboardech a poutačích starší spoluobčané prakticky neexistují, což vede ve společnosti k tomu, že pokračující věk je vnímán jako něco nevhodného a hrozného, před čím je dobré se schovat.

„Nechtěně k tomu přispívá i debata o penzijních systémech, kdy skupina starších spoluobčanů je prezentována jako příjemci sociálních dávek, které mohou způsobovat společnosti a rozpočtu jen finanční problémy. Jenže já nemám jen zájem o pravidelný růst penze, já ještě stále aktivně žiji,“ upozorňuje osmdesátiletý Zdeněk, bývalý šéf konstruktérského týmu.

Někteří marketéři, stejně jako část společnosti, prostě vnímají skupinu 50 jako neperspektivní, protože o ní mnoho nevědí. Do penze nebo do věku padesátníků, šedesátníků ale vstupují skupiny, které běžně pracují s počítačem a také cestují víc než předchozí generace.