Martin Procházka, Právo

Objevily se informace, že Pražská plynárenská v roce 2015 podepsala smlouvu o nákupu plynu se společností B&A Capital Trading ve výši několika set milionů korun, ale tuto firmu, kterou finanční kontroloři prověřují kvůli možným podvodům s DPH, si dostatečně neprověřila. Je to pravda?

Jsme přesvědčeni, že byla prověřena dostatečně. Společnost B&A Capital Trading nám doporučil náš dlouholetý broker. Proběhl standardní prověřovací proces, setkali jsme se s představiteli managementu firmy. Členové managementu té firmy předtím dlouhodobě pracovali v mezinárodních společnostech jako švédský energetický koncern Vattenfall a dalších. I z tohoto pohledu to nebylo jakkoli podezřelé.

Podle dalších informací neměla B&A Capital Trading licenci na obchod s energiemi od Energetického regulačního úřadu...

Ta firma prošla licenčním procesem na Energetickém regulačním úřadu, licenci získala 29. května 2015. My jsme s ní navíc obchodovali na německém trhu a tam žádnou licenci od Energetického regulačního úřadu nepotřebuje. I z tohoto pohledu to tedy bylo standardní.

Plyn měla dodávat mateřská firma B&A Capital Limited. Je to pravda?

S kým náš dodavatel uzavíral obchody, to se nás netýká. My jsme všechny obchody dělali s českou B&A Capital Trading. Všechny smlouvy a potvrzení obchodů máme s českou entitou.

ČTĚTE TAKÉ

Policie prověřuje možný podvod s DPH za 204 milionů v Pražské plynárenské

Objednaný plyn Pražská plynárenská skutečně dostala?

Vše, co jsme objednali, jsme dostali. Platili jsme až po dodání plynu, na ověřené účty. Všechna čísla účtů byla zveřejněna na portálu Finanční správy.

Měli jste tušení, že něco není v pořádku?

Vzhledem k tomu, že jsme firmu dostatečně prověřili, nebyl s nimi jakýkoli problém, neměli jsme jakoukoli indicii, že by se mohlo jednat o podvod. Podvodné firmy byly schované až za B&A Capital Trading, my jsme je neznali a nemohli jsme vědět, že se za nimi skrývá dalších x firem.

Mimochodem, finanční úřad označil B&A Capital Trading jako nespolehlivého plátce až v roce 2018. Ještě v roce 2017 byla zmíněná firma vedena v databázi finančního úřadu jako spolehlivý plátce. Pokud se tedy skutečně stal podvod, finančnímu úřadu trvalo skoro tři roky, než na to přišel, a po nás chtějí, abychom o tom věděli již v roce 2015.

Jaký je současný stav šetření?

Stále nikdo neřekl, že bychom neodvedenou DPH měli platit. Kontrola stále běží, nedostali jsme ani žádné rozhodnutí finančního úřadu, zatím nejsme ani poškozená strana. Jsme firma, která spolupracuje s úřady. Ne ta, která ten podvod spáchala.

Je to kontrola, kterou se na nás finanční úřad snaží získat peníze. Pokud rozkryli řetězec firem, které způsobily podvod, tak většina těchto firem již zanikla. Takže peníze od nich už neuvidí a my jsme zůstali jako konečný subjekt. Finanční úřad ví, že od nás by peníze mohl získat.