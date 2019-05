plk, ner, vtk, Právo

Letišti Leoše Janáčka Ostrava (LLJO) v Mošnově hrozí, že přijde až o třetinu letů. „Pokud se v nejbližší době nepodaří opět poslat boeingy do vzduchu, čeká výrazné omezení letů všechna letiště, ostravské nevyjímaje. Hrozí redukce až 30 procent letních charterových letů,“ potvrdil náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu Jakub Unucka (ODS).

Dominantním poskytovatelem letecké charterové přepravy na mošnovském letišti je společnost SmartWings. „Bohužel i ta preventivně ruší dovolenkové lety,“ dodal Unucka s tím, že nyní mají vše v rukou cestovní kanceláře, které hledají volné letecké kapacity.

„S vedením letiště jsme se dohodli, že jim bude vycházet maximálně vstříc, aby lidé nemuseli na dovolenou cestovat ze vzdálenějších odletových míst,“ doplnil.

Obchodní ředitel společnosti Letiště Ostrava Stanislav Bujnovský uvedl, že SmartWings zajišťuje 90 procent letního charterového provozu z Mošnova, má aktuálně ve své flotile sedm Boeingů 737 MAX 8. Kvůli uzemnění těchto letounů nakonec SmartWings zruší z LLJO v létě 124 letů. Jedná se o zhruba 13 procent ze všech sezónních letů, které byly z tohoto letiště letos plánovány.

„Zrušení pravděpodobně nejvíce postihne vybrané lety do egyptské Hurghady a Marsy Alam, dále do bulharské Varny a na řecký ostrov Kos. Odlety do ostatních letních destinací proběhnou dle plánu,“ uvedl Bujnovský s tím, že letiště chce dopady na cestující snížit co možná nejvíce. Jedná proto s 11 leteckými přepravci z Egypta, Bulharska, Turecka a Řecka, aby nahradilo co nejvíce ze zrušených letů.

„Intenzivně pracujeme na náhradním řešení s jinými přepravci tak, aby byl dopad na letiště a cestující co nejmenší,“ nastínil generální ředitel Letiště Ostrava Jaromír Radkovský.

Také pro pardubické letiště East Bohemian Airport (EBA) jsou problémy s boeingy velkým problémem. Nízkonákladová společnost Ryanair, která obstarává drtivou většinu pravidelných letů z pardubického letiště, oznámila, že zruší od července pravidelnou linku mezi Pardubicemi a Londýnem. Důvodem, který společnost oficiálně uvádí, jsou právě problémy Boeingů MAX.

„Lety do Londýna pro nás loni představovaly 40 tisíc cestujících. Jak dlouho budou zrušeny, není jasné,“ uvedla Hana Šmejkalová, ředitelka pardubického civilního EBA.

Mezi Pardubicemi a londýnským letištěm Stansted létá Ryanair třikrát týdně. „Pokoušíme se vyjednat, aby Ryanair létal z Pardubic do Londýna alespoň dvakrát za týden,“ řekla Šmejkalová.

Ryanair dává naději, že lety částečně obnoví od 26. října. Kromě linky do Londýna létá tento nízkonákladový dopravce z Pardubic také dvakrát týdně do Alicante ve Španělsku. Tyto lety budou pokračovat.

Loni letiště v Pardubicích přepravilo přes 147 tisíc pasažérů, z toho asi polovinu letadly, která si objednaly cestovní kanceláře na letní zájezdy k Jadranu, Černému moři a do Řecka. I u charterových letů boeingy budou letos chybět. Letišti se podařilo zajistit alespoň pro část charterů náhradního dopravce. SmartWings sice zrušily přepravu z Pardubic do bulharského Burgasu, na Krétu, Rhodos a do turecké Antalye, EBA se ale o náhradě domluvila s CK Fischer.

Brno zatím OK

Zato vedení letiště v Brně-Tuřanech předpokládá, že letošní rok bude pro toto zařízení úspěšný. Ročně jej k cestám do zahraničí využije zhruba půl milionu cestujících, hlavně z Moravy. Počet pasažérů vzrůstá. Kromě charterových nabízí i lety na pravidelných linkách.

Z Tuřan lze cestovat do Londýna-Stanstedu a Milána. Počátkem dubna přibyly lety do Berlína. Letiště má od kraje pronajato společnost Letiště Brno, kterou vlastní firma Accolade.

Snahou všech je nyní co nejdříve obnovit lety z Brna do Mnichova, které musely být kvůli krachu přepravce pozastaveny. Firmy, které mají zájem o provozování této pravidelné linky, se mohou vedení Jihomoravského kraje přihlásit do konce května.

„Se SmartWings jsme v kontaktu. Víme, že nyní optimalizují letové řády. Věříme, že dopad na naše letiště bude minimální. Zatím žádné informace o změnách nemáme,“ řekla mluvčí tuřanského letiště Kateřina Pichalová.