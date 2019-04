Martin Procházka, Právo

Smlouvy by od příštího roku nemělo být možné uzavírat na dobu delší než tři roky. Zákazníci by také nově měli mít možnost vypovědět smlouvu na dobu určitou s automatickým prodloužením závazku kdykoli do 15. dne před uplynutím sjednané doby. Lidé rovněž budou mít právo bezplatně a bez sankce vypovědět smlouvu, pokud prokážou, že přestali odběrné místo užívat nebo nárok vznikl jiné fyzické či právnické osobě.

„Takzvané šmejdy v energetice je třeba zastavit. Vymezujeme se vůči podomním aukcím energií od přeprodejců, trikům s dárky, to jsou ty známé žárovky tzv. zdarma, či vůči nepřiměřeným sankcím při odstoupení od smlouvy. Neakceptovatelné je pro nás vyvíjení agresivního nátlaku prodávajícím a veškeré jiné manipulativní a klamavé praktiky,“ řekla Nováková.

ERÚ řeší tisíce pochybení



O tom, že jde o skutečný problém, svědčí podle ministryně statistiky Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a České obchodní inspekce (ČOI). Ta získala loni 147 podnětů od občanů, z nichž bylo 110 oprávněných. Z 39 ukončených kontrol bylo zjištěno porušení zákona ve 34 případech.

ERÚ v současnosti řeší tisíce pochybení. „V jediném správním řízení s rekordní pokutou čtyř milionů korun prokázal jen jedné společnosti přes tisíc přestupků,“ podotkla Nováková. „To je skandální, zvlášť když si uvědomíte, že oklamanými bývají zejména senioři, kteří jsou méně odolní a snadněji podléhají léčkám a účelovým slibům. Tento stav jsem se rozhodla co nejrychleji změnit, proto příští týden předložím vládě komplexní návrh legislativních úprav,“ dodala.

Krok chválí i sami dodavatelé



Velcí dodavatelé energií kroky ministryně chválí. „Ročně mění dodavatele stovky tisíc zákazníků a jejich ochrana není v tuto chvíli dostatečná. Návrhy ministerstva jsou jednoznačně krokem správným směrem,“ řekl mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

Firma innogy vítá každý legislativní krok, který bude zprostředkovatele kultivovat. „Nelze donekonečna jen přihlížet nekalým praktikám některých prodejců energie. Naše zákaznické kanceláře a kontaktní linky jsou každý den zahlceny stížnostmi a žádostmi, často velmi nešťastných lidí, o poradenství. Pokládáme za zlé a nevkusné, když se takzvaní energetičtí šmejdi zaměřují na seniory,“ uvedl mluvčí innogy Martin Chalupský.

„Na praktiky šmejdů doplácí i samotní dodavatelé. Například Centropol vyměnil od ledna 2018 přes 80 procent obchodních zástupců. Smutné na tom je, že i když my jsme s nimi ukončili spolupráci kvůli používání klamavých praktik nebo manipulativnímu jednání, tito obchodní zástupci jen přešli k jinému dodavateli a tam činnost stejným způsobem vykonávají dál,“ řekl Tibor Flašík ze společnosti Centropol Energy.