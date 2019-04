Pro mladé do 36 let mají platit měkčí podmínky hypoték

V době stále většího nedostatku cenově dostupných bytů chystá ministerstvo financí (MF) opatření, díky kterému by mohlo na vlastní bydlení dosáhnout více lidí mladších 36 let. Konkrétně by pro ně měla platit mírnější pravidla při získávání hypoték než pro starší žadatele o úvěr.