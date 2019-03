ivi, Právo

Farmář Martin Konečný z obce Dolná Krupá v okresu Trnava tvrdí, že na slovenská jatka léta putovaly léčené, nechodící či hnijící krávy. Deníku to anonymně potvrdili i další chovatelé, zootechnici, veterináři, majitelé jatek i vysoce postavení lidé z veterinární správy.

V zájmu ověření těchto informací se redaktoři listu vydávali za farmáře a nabízeli jatkám nemocnou, ležící a antibiotiky léčenou krávu.

Jatka v trnavském kraji byla ochotna takovou krávu odkoupit, ale pouze do ledna 2019, kdy propukl skandál s polským masem a kontroly se na Slovensku zpřísnily.

Po tomto termínu reagovala jatka odmítavě a zpracování nemocné krávy odmítla.

„Momentálně nemůžeme”



„Nemocné momentálně nemůžeme. Máme strašné problémy. To, co dělají veterináři, si nedokážete představit,“ reagovala jatka. Tamní pracovník ale připustil, že před vypuknutím skandálu s polským masem to možné bylo. „To, co bylo, už skončilo,“ dodal.

Hospodárske noviny konstatovaly, že do vypuknutí skandálu s polským masem jatka vykupovala nemocné krávy za 50 až 100 eur (1300 až 2600 korun). „Kde takové maso skončilo, není známo,“ upozornil list.

Slovenské úřady na zveřejněné informace zatím nereagovaly. Slovenská ministryně zemědělství Gabriela Matečná a šéf tamní veterinární správy Jozef Béreš po vypuknutí skandálu s polským masem shodně tvrdili, že na Slovensku se nic podobného nemůže stát.