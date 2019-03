Novinky, ČTK

Výrobce nahrazuje masnou složku levnější, čímž nelegálně získává konkurenční výhodu. Dovozcem a dodavatelem polských výrobků byla firma Gornicky z Písku. Dva vzorky prodával jihlavský Kaufland, jeden třebíčský.

Kabanos klasický vepřový v balení 200 gramů měl datum použitelnosti do 7. března. Na 100 gramů mělo být využito 142 gramů vepřového, avšak laboratorní rozbor ukázal pouze na 122 gramů. Kabanos exclusive byl v balení o hmotnosti 120 gramů s datem použitelnosti do 3. dubna. Na 100 gramů výrobku se mělo použít 185 gramů masa, rozbor ukázal pouze 164,5 gramu. Kabanos exclusive cheese byl také v balení o hmotnosti 120 gramů s datem použitelnosti do 31. března. Místo 180 gramů masa na 100 gramů výrobku bylo použito jen 146 gramů.

Čtěte také: V kečupu z Polska bylo o třetinu méně rajčat

Kaufland, ale i další prodejci, kteří toto zboží nabízeli, se dopustili klamání spotřebitele. Musejí výrobky stáhnout z prodeje a inspekce s prodejci zahájí správní řízení o uložení pokuty.

O obdobném případu informovala inspekce minulý týden. Kabanos s menším obsahem masa nabízel Lidl pod svoji privátní značkou.