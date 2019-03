Vysoké schodky, když se daří? V krizi nás doženou, varují vládu ekonomové

Vláda by se měla pokusit snížit rostoucí výdaje, uvedli ekonomové oslovení Novinkami poté, co státní rozpočet na konci února skončil ve schodku 19,9 miliardy korun, což je nejhorší výsledek od roku 2011. S jednorázovými vlivy, na které se ministerstvo financí vymlouvá, mělo podle nich počítat. Vysoké deficity v době konjunktury by se podle ekonomů mohly negativně projevit v době krize.