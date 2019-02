Evropská agentura GSA v Praze by po rozšíření mohla zaměstnat 700 lidí

Evropská agentura GSA sídlící v Praze by po svém rozšíření mohla zaměstnat až 700 lidí. Ve středu to uvedl vládní zmocněnec pro spolupráci s GSA Karel Dobeš. V současnosti GSA zaměstnává kolem 200 lidí a od roku 2012 odvedla do českého rozpočtu přes tři miliardy korun.