Během víkendu bylo dosaženo podstatného pokroku v jednáních o vzájemném obchodu, napsal šéf Bílého domu v neděli večer na Twitteru.

Potvrdil také, že v případě dalšího pokroku se chystá sejít se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem ve svém floridském letovisku Mar-a-Lago.

„S potěšením oznamuji, že USA učinily podstatný pokrok v obchodních jednáních s Čínou o důležitých strukturálních tématech včetně ochrany duševního vlastnictví, převodu technologií, zemědělství, služeb, měny a mnoha dalších témat," napsal Trump.

I am pleased to report that the U.S. has made substantial progress in our trade talks with China on important structural issues including intellectual property protection, technology transfer, agriculture, services, currency, and many other issues. As a result of these very......