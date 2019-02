„Americké firmy se musí víc snažit, nebo zůstanou pozadu,” napsal Trump ve čtvrtek na Twitteru. Podle něj není žádný důvod zaostávat v oboru budoucnosti.

„Chci, aby USA vyhrály díky konkurenci, ne blokováním nyní více vyspělých technologií,“ dodal s tím, že chce v zemi co nejdříve rozšíření mobilních sítí nové generace 5G i 6G.

Vzkazy na sociální síti naznačují, že Trump zatím nepodepíše nařízení, kterým by zakázal americkým firmám nakupovat čínské telekomunikační technologie, soudí analytik technologické konzultační firmy Eurasia Group Paul Triolo.

I want 5G, and even 6G, technology in the United States as soon as possible. It is far more powerful, faster, and smarter than the current standard. American companies must step up their efforts, or get left behind. There is no reason that we should be lagging behind on.........

....something that is so obviously the future. I want the United States to win through competition, not by blocking out currently more advanced technologies. We must always be the leader in everything we do, especially when it comes to the very exciting world of technology!