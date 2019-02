bož, Novinky, ČTK

V brněnské Jídelně Kocourek v Křenové ulici v Brně odebrali 170 kilogramů, z nichž se snědlo přes devět kilogramů. Občerstvení Řeznická bašta odebralo 59 kilogramů, z nichž lidé snědli 12,4 kilogramu.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) ve středu oznámil, že veterináři našli na českém trhu 700 kilogramů hovězího masa z Polska nakaženého salmonelou. Doplnil, že Česko začne testovat veškeré polské hovězí maso na zdravotní nezávadnost předtím, než bude uvedeno na český trh.

„U hovězího masa, jež bylo doručeno do skladu v Dolních Jirčanech ve Středočeském kraji 13. února, dnes testy prokázaly přítomnost bakterie salmonella enteritidis,” řekl ve středu Toman.

Místa, kam bylo podle veterinářů distribuováno hovězí maso nakažené salmonelou.

FOTO: Novinky s použitím Mapy.cz

Maso směřovalo do distribučního centra Makra v Kozomíně, velkoobchodu s potravinami Bikos v Olomouci, do jídelny Kocourek v Brně, do MP Krásno ve Valašském Meziříčí, k podnikateli Petru Bzduchovi v Pohořelicích a na Slovensku do SK Tradičné v Lehotě pod Vtáčnikom. [celá zpráva]

SVS varovala Evropskou komisi (EK) a polské dozorové orgány. Policie podle Tomana bude provádět kontroly na území celého státu.