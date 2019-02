Novinky, ČTK

„Je třeba si uvědomit, že to všechno může skončit velice špatně. Od této varianty nás teď dělí 45 dní,” uvedl Carney s odkazem na datum 29. března, kdy má Británie podle plánu EU opustit.

„Neměli bychom si dělat žádné iluze, a teď to nechci procentuálně nijak kvantifikovat, že by brexit bez dohody pro naši ekonomiku nebyl obrovským šokem,” dodal.

Hospodářské problémy způsobené brexitem bez dohody by podle něj nijak nezmírnila ani slabší libra. „Je to nutný přizpůsobovací mechanismus, ale nikoli cesta k prosperitě,” upřesnil Carney.

Guvernér Bank of England již v loňském roce uvedl, že pokud nastane brexit bez dohody, mohlo by to znamenat narušení obchodu a hospodářské činnosti, i dočasné zvýšení cen. „Naší prací v Bank of England je zajistit, že se to nestane. Je to nepravděpodobné, ale pořád je to možné,“ nechal se slyšet. [celá zpráva]

Carney se tehdy dočkal kritiky ze strany zastánců brexitu s tím, že přispívá k vyvolávání strachu z odchodu z EU, překračuje své pravomoci a zasahuje do politiky. Libra tehdy po jeho výrocích dočasně oslabila.

Dopady i na Česko



České ministerstvo financí varovalo, že pokud Velká Británie před brexitem nedosáhne dohody s EU, růst české ekonomiky to může snížit až o 0,8 procentního bodu na 1,7 procenta. Při brexitu s dohodou by český hrubý domácí produkt (HDP) rostl o 2,5 procenta. [celá zpráva]

Společnost očekávanou ztrátu české ekonomiky v případě brexitu bez dohody vyčíslila na 10 miliard korun a pokles tržeb českých firem na 30 miliard. Z odvětví ovlivní brexit negativně zejména automobilový průmysl, uvedla Deloitte. [celá zpráva]