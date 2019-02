tov, Novinky

Služeb dopravce Smartwings a jeho dceřiných společností včetně ČSA využilo loni přes 8,8 milionu cestujících, meziročně o 7,5 procenta více. Dalších 1,3 milionu pasažérů skupina přepravila na palubách svých letadel na letech pro jiné dopravce. Letadly Smartwings Group tak loni letělo přes 10 milionů cestujících.

Linkami ČSA letělo 2,7 milionu lidí, další cestující cestovali chartery.

Smartwings Group v loňském roce expandovala na další trhy a rozšířila počet základen pro své lety z 12 na 14 v osmi zemích. Otevřela například nová letecká spojení z Kodaně a Vídně do destinací ve Středomoří.

„Získávání dalších trhů, rozšiřování základen a provozování letů z celkem z osmi zemí řadí Smartwings Group na pozici jednoho z nejrychleji rostoucích leteckých přepravců ve středoevropském regionu,“ řekl Roman Vik, člen představenstva a generální ředitel Smartwings.

Nová letadla



Smartwings Group loni zařadila do flotily šest letounů Boeing 737 MAX 8, dalších 15 nových letadel tohoto typu převezme v letošním roce. Flotila nyní čítá 61 letadel.

„Díky novým moderním strojům 737 MAX 8 s větším doletem jsme získali konkurenční výhodu. To nám umožnilo otevření nových přímých leteckých spojení z Tel Avivu do Madridu a na ostrov Tenerife, z Prahy do Salalah v Ománu a z Vídně na Kapverdské ostrovy,“ dodal Vik.

Firma odhaduje, že za loňský rok vykáže tržby ve výši 30 miliard korun. Odhad zisku neuvedla.

Smartwings Group zahrnuje sedm společností a v rámci letecké přepravy koncern využívá dvou obchodních značek Smartwings a ČSA. Majoritním akcionářem ČSA se Smartwings stala koncem loňského února.