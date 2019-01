ČTK

Nápad předložil komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici s tím, že umožní větší akceschopnost a rychlejší přijímání změn, do suverenity členských zemí by prý nezasahoval. Přesun k většinovému rozhodování by podle něj mohl nastat v několika fázích do roku 2025.

„Dokud já budu ve vládě, nikdy nebudeme souhlasit se změnou na většinové hlasování v rámci daní,” řekl ve čtvrtek Babiš. Na premiéra se s dotazem na jeho postoj při čtvrtečních interpelacích obrátil Jan Skopeček (ODS), který má ve své straně na starosti ekonomickou agendu.

Skopeček varoval před opuštěním dosavadního principu jednomyslnosti. Podle něj by to vedlo k daňové harmonizaci podle politicky nejsilnějších států EU. Soudí, že daňová harmonizace by poté směřovala spíš nahoru než dolů a znamenalo by to ohrožení konkurenceschopnosti českých podniků i daňové suverenity.

Členské země potřebu jednomyslného souhlasu u daňových otázek využívají někdy k prosazení svých témat. Komise připomíná například český postup, kdy Praha kvůli své snaze prosadit možnost využívat přenesený systém daňové povinnosti známý jako reverse charge řadu měsíců blokovala možnost přesunu elektronických publikací do nižší sazby DPH.

Reverse charge vášnivě prosazoval především premiér Babiš.