Kongresmani tvrdí, že solární panely od Huawei mohou být hacknuté, což umožní třetí straně zpomalit či dokonce přerušit dodávky elektřiny v USA.

Demokratický kongresman z Pennsylvánie Tom Marino napsal dopis americkému ministru energetiku Rickovi Perrymu. V něm vyjádřil obavy, že masové rozšíření panelů od Huawei v projektech solárních elektráren a na střechách domů může představovat hrozbu pro národní energetickou infrastrukturu.

Podobné obavy vyslovil i republikán Bob Latta, člen výboru Kongresu pro energetiku a obchod. „Musíme být opatrnější při volbě technologií, které používáme,“ uvedl. Podle něj jsou zdokumentované pokusy o útok ze strany hackerů, za kterými stojí stát.

Napětí mezi USA a Čínou roste



„Když používáme vybavení od méně důvěryhodných dodavatelů, lezeme sami do pasti,“ tvrdí demokratický kongresman za stát Kalifornie Jerry McNerney. „Americké tajné služby varovaly, že Huawei se nedá věřit, takže to musíme brát vážně,“ dodal.

Varování přichází šest týdnů poté, co kanadské úřady zadržely finanční ředitelku a dceru zakladatele Huawei Meng Wan-čou. Ta čelí vydání do USA kvůli údajnému prodeji amerických technologií do Íránu navzdory sankcím. Zatčení vyostřilo vztahy mezi Pekingem a Washingtonem, které již předtím byly napjaté kvůli obchodní válce. Podle deníku Wall Street Journal USA také vyšetřují Huawei kvůli podezření na možnou krádež obchodního tajemství. [celá zpráva]

Huawei vyrábí elektroniku, mobilní telefony a vybavení pro telekomunikační infrastrukturu, například nejmodernější mobilní sítě 5G. Varování před Huawei a další čínskou firmou ZTE vydal letos i český úřad pro kybernetickou bezpečnost, již před několika lety riziko zmínila rozvědka BIS. Firma i čínská diplomacie obvinění ostře odmítají.