Jeff a MacKenzie Bezosovi se rozvádějí po 25 letech manželství. Bezos je s odhadovaným majetkem 137 miliard dolarů (3,07 biliónu korun) nejbohatším mužem světa, spekuluje se proto, jak se o astronomický majetek podělí.

Jeff Bezos založil Amazon až poté, co se oženil s MacKenzie. Podle pravidel státu Washington by se měl majetek získaný v průběhu manželství dělit rovným dílem. Teoreticky by tak na manželku připadalo 68,5 miliardy dolarů.

Podle propočtů agentury Bloomberg je nejbohatší ženou světa Francoise Bettencourt Meyersová, dědička kosmetického impéria L'Oreal. Její majetek Bloomberg odhaduje na 45,6 miliardy dolarů. Podle časopisu Forbes je však majetek Meyersové 44,7 miliardy dolarů a na prvním místě je tak těsně s 44,8 miliardami dolarů dědička amerického obchodního řetězce Walmart Alice Waltonová.

Šéf Amazonu Jeff Bezos s manželkou MacKenzie

FOTO: Joshua Roberts, Reuters

Bezosová je spisovatelka, ale pracovala i v byznysu. Za o šest let staršího Jeffa se vdala v roce 1993, poznali se v New Yorku, kde oba pracovali pro jeden investiční fond. Týž rok Bezos založil internetové knihkupectví Amazon, ze kterého se postupně stal největší e-shop světa. Mají spolu čtyři děti a společně založili několik charitativních fondů.

Podle odborníků má Bezosová šanci stát se nejbohatší ženou, i pokud nezíská celou polovinu majetku, například kvůli existenci předmanželské smlouvy. Otázkou je hlavně rozdělení akcií Amazonu, které tvoří 90 procent majetku Bezose. Manželé také vlastní řadu nemovitostí včetně ranče v Texasu a čtyř bytů na Manhattanu.

„Domnívám se, že obě strany mají složitou strukturu aktiv a část majetku vložily do investičních nástrojů zřízených pro jejich děti a možná i další strany,“ řekl Business Insider rozvodový právník Michael Stutman.