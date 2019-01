tov, Novinky

Slavnostního položení základního kamene továrny označované jako Gigafactory 3 se účastnil také starosta Šanghaje Jing Jung.

Šéf Tesly Elon Musk a starosta Šanghaje Jing Jung (vpravo).

FOTO: Aly Song, Reuters

„Cílem je dokončit výstavbu do léta a koncem roku tu začít vyrábět Model 3,“ uvedl Elon Musk. V příštím roce by se měla rozjet produkce Modelu 3 naplno a později by se v první zámořské továrně Tesly měl vyrábět také Model Y. Mělo by jít o „dostupnější verze“ určené pro čínský trh. Počáteční investice do továrny má vyjít až na pět miliard dolarů (112 miliard korun), uvádí BBC a agentura Bloomberg. Fabrika by měla mít výrobní kapacitu až 500 tisíc elektromobilů ročně.

Aiming to finish initial construction this summer, start Model 3 production end of year & reach high volume production next year — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2019

Americké automobilky v Číně čelí stále tvrdší místní konkurenci. Situaci ještě zkomplikovalo zvýšení dovozních cel na auta ze strany Pekingu, který se k tomu uchýlil v rámci odvetných opatření po uvalení cel na ocel, hliník a další čínské produkty ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Výhodou továrny v Číně je vedle úspory přepravních nákladů právě to, že odpadnou dovozní cla. Jak upozornila agentura Reuters, Musk o čínské továrně mluvil už předtím, než Trump přišel se zvyšováním cel. Šéf Tesly také uvádí, že výroba v Asii nebude na úkor produkce v USA, kterou hodlá též navyšovat.