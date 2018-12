Jakub Svoboda, Právo

Od ledna 2019 také dojde ke druhému nejvyššímu navýšení minimální mzdy od roku 1991, kdy byla zavedena. Z dalších významných změn se má například otevřít šance na oddlužení pro větší okruh dlužníků. Od července se mají znovu začít proplácet první tři dny nemoci. Některá z těchto opatření však po vrácení Senátem musejí být ještě definitivně posvěcena Sněmovnou.

Poslanci už do Senátu poslali i návrh, který zvyšuje limity pro využití výdajových paušálů při zdaňování příjmů živnostníků z nynějšího jednoho na dva miliony korun. Původně plánované rozšíření elektronické evidence tržeb i na řemeslníky, advokáty či lékaře ve Sněmovně kvůli obstrukcím pravicové opozice koncem letošního roku zamrzlo. Zda další etapa EET letos vůbec vstoupí v platnost, je tedy zatím s otazníkem.

Hlavní změny v roce 2019 Důchody se od ledna zvednou díky valorizaci v průměru o 600 korun, kvůli změně složení penze vláda všem důchodcům přidá ještě další tři stovky.

Platové tarify zaměstnanců ve veřejné sféře od ledna stoupnou, většině o pět procent, policistům a hasičům o dvě procenta. Minimální mzda vzroste o 1150 korun na 13 350 korun. Příspěvek na péči pro lidi s nejtěžším postižením se zvýší o 6000 korun na 19 200 korun měsíčně. Těžce postiženým vzroste o 4000 korun na 12 800 v případě dospělých a na 13 900 u dětí.

Od července se má zrušit tzv. karenční doba. Budou se tak opět proplácet i první tři dny nemoci. Oddlužení má být umožněno většímu okruhu dlužníků. Čeká se na definitivní schválení novely zákona Sněmovnou.

Těsně před Vánoci poslanci schválili kromě jiného i snížení sazby daně z přidané hodnoty na dálkově dodávané teplo a chlad z nynějších 15 na 10 procent.

Mělo by to zabránit prudkému růstu cen tepla kvůli růstu cen tzv. emisních povolenek.

Do nižší, desetiprocentní sazby daně má být přeřazeno rovněž jízdné ve vlacích a autobusech. Ke zlevnění jízdného to nejspíš nepovede, dopravci by to ale mohli využít ke zlepšení komfortu cestování.

Vládní daňový balíček, který nyní míří do Senátu, zavádí také zdanění zahřívaného tabáku spotřební daní.

Penze stoupnou v průměru o 900 Kč



Českým důchodcům vzrostou od ledna rekordně penze. Včetně valorizace se důchody zvyšují v průměru o 900 korun měsíčně. Senioři nad 85 let dostanou přidáno ještě o tisícikorunu více.

Penze se automaticky valorizují podle poloviny růstu reálných mezd a podle růstu cen, což letos schválená novela nemění. Od ledna se tak důchody zvednou v průměru asi o 600 korun. Vláda se navíc kvůli změně složení penze rozhodla všem lidem, kteří pobírají starobní, invalidní a pozůstalostní důchod, přidat ještě dalších zhruba 300 korun.

Důchod se skládá z pevné a procentní části. Pevný díl je pro všechny stejný, v zásluhové procentní výměře se odrážejí odpracované roky a výše výdělků a odvodů. Základní výměra se zvýší na 10 z devíti procent průměrné mzdy, procentní výměra důchodů stoupne o 3,4 procenta.

Minimální měsíční mzda vzroste z rozhodnutí zákonodárců o 1150 Kč na 13 350 Kč za měsíc. Toto zvýšení se sice týká jen omezeného počtu nejhůře placených zaměstnání, bude však tlačit na růst mezd v celé ekonomice.

Výše nejnižšího zaručeného výdělku hraje roli také u některých daňových záležitostí a odvodů. Například rodiče mohou uplatnit jako slevu na dani tzv. školkovné podle vydaných nákladů, a to nejvýš právě do výše minimální mzdy. Za kalendářní rok 2018 tedy maximálně ve výši 12 200 korun na každé dítě, za rok 2019 to bude 13 350 korun na každé dítě ve školce.

Ministerstvo práce a sociálních věcí chtělo původně už od příštího roku navýšit rodičovský příspěvek, nakonec se vláda rozhodla, že se zvýší až od roku 2020, a to o 80 tisíc na celkovou částku 300 000. Při péči o dvojčata či vícerčata má příspěvek vzrůst na 450 000 korun ze současných 330 tisíc.

Příspěvek na péči se zvýší o tisíce



Rodinám, které se doma starají o postižené příbuzné, má pomoci zvýšení příspěvku na péči. Lidem s nejtěžším postižením, tedy ve čtvrtém stupni postižení, kteří jsou zcela závislí na pomoci druhých, se od ledna tento příspěvek zvýší o 6000 korun na 19 200 korun měsíčně.

Těžce postiženým, tedy ve třetím stupni, vzroste příspěvek o 4000 korun na 12 800 v případě dospělých a na 13 900 u dětí do 18 let. Navýšení se bude týkat celkem asi 110 tisíc osob, z toho 25 tisíc plně závislých, které potřebují celodenní péči.

Řada připravených zákonů čeká ještě na schválení parlamentem. Mezi nimi lze zmínit například novelu zákonného opatření Senátu, která počítá s tím, že první úplatný převod bytů v rodinných domech bude osvobozen od daně z nabytí nemovitých věcí.

Příští rok se vláda hodlá zabývat mj. zákonem o zálohovaném výživném, či předpisy reagujícími na směrnici EU, která omezuje držení některých druhů zbraní.

Ministři dále dostanou na stůl i předpisy o odpadech, o hromadných žalobách nebo věcný záměr nové úpravy stavebního řízení.