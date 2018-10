Pět měsíců před brexitem: Z 236 mezinárodních smluv má Londýn předjednaných 14

Velké Británii se zatím podařilo předjednat pouhých 14 z 236 mezinárodních smluv, které bude muset znovu uzavřít poté, co přestane být členem Evropské unie (EU). Informoval o tom deník Financial Times. Londýnu se přitom povážlivě krátí čas, do brexitu zbývá jen pět měsíců.