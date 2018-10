Praha zavřela most přes Vltavskou, je v havarijním stavu

Silničáři po půlnoci z úterý na středu uzavřeli silniční most v Bubenské ulici u stanice metra Vltavská směrem z centra. Diagnostika ukázala, že se jeho stav výrazně zhoršil a je potřeba ho podepřít. Na mostě nesmějí jezdit auta a pod ním tramvaje. Most by měl být zavřený nejméně týden, informovala Technická správa komunikací (TSK).